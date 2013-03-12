Начальник ДВТУ Сергей Пашко: "Без знаний попасть на таможню невозможно"

Во Владивостоке успешно работает филиал Российской таможенной академии. Его студентов можно разбить на две группы – те, кто идут по так называемому целевому набору на бюджетном обучении, и те, кто учится на коммерческом отделении. На целевой набор, и это естественно, самый большой конкурс. Не секрет, что выпускники хотят трудоустроиться в больших городах, на Владивостокской или Уссурийской таможнях. А вот заполнить вакансию в Магадане или Ванино (Хабаровский край) достаточно проблематично. В прошлом году по региону мы распределили 90 человек. Но до рабочих мест не доехало около двадцати.