Нефтеперерабатывающие заводы Дальневосточного региона успели опередить стандарты

При этом «Альянс» не намерен почивать на лаврах. Модернизация компании заключается не только в обновлении производственных мощностей, но и в развитии и совершенствовании инфраструктуры. Многие АЗС «Альянс» давно перестали быть простыми бензоколонками. Так, еще в 2005 году на двух автозаправочных станциях были открыты первые магазины. А сейчас мини-маркеты есть практически на всех АЗС Приморья. Там можно купить не только товары первой необходимости, которые могут понадобиться в дороге, но и найти достаточный ассортимент для бизнес-ланча или пикника на природе.