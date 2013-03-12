Новый начальник УМВД по Приморскому краю полковник Афанасьев на уголовном розыске "собаку съел"

Сейчас же гораздо важней, как будет управлять приморской полицией ее новый начальник. Когда руководящему составу краевой полиции шефа представлял лично министр внутренних дел России Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ вместе с приморским губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, говорили, конечно, много. Были разговоры о задачах, стоящих перед сотрудниками УМВД, о будущих переменах и нынешних тенденциях. Но ни слова не было сказано о том, изменится ли что-нибудь в Управлении при новом начальнике. Даже сам «виновник торжества» сказал лишь пару ничего не значащих фраз. Также непонятно, почему на представление не пустили почти никого из прессы.