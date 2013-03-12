Новый начальник УМВД по Приморскому краю полковник Афанасьев на уголовном розыске "собаку съел"

Приморские полицейские наконец-то познакомили с новым начальником. Вот только о полковнике Николае Николаевиче АФАНАСЬЕВЕ мало что известно. Так кто же такой «темная лошадка» полиции Приморья? Ответ на этот вопрос, а также планы на будущее пришедшего из Приамурья полицейского попытался узнать корреспондент «Золотого Рога».
Кто вы, товарищ полковник?
О личности человека, возглавившего краевое управление МВД, журналистам известно немного. В органах внутренних дел Николай Афанасьев служит с 1979 года. Карьеру начинал в должности милиционера роты патрульно-постовой службы. С 2004 года работал в должности первого заместителя начальника управления, начальника криминальной милиции УВД по Амурской области. 20 июня 2011 года приказом МВД назначен на должность заместителя начальника управления, начальника полиции УМВД России по Амурской области.
Николай Николаевич успел отслужить в морской пехоте, службу проходил в нашем крае, в местечке, которое называлось 6-й километр. Много раз был в командировках в Приморье: и когда еще работал простым опером, и когда возглавлял областной уголовный розыск. По его собственным словам в интервью одной из амурских газет, в Приморье имеет немало друзей, с которыми когда-то много лет вместе проработал.
Полковник имеет не самый маленький список наград: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отличную службу по охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За заслуги в управленческой деятельности» II степени. Награжден Николай Николаевич и именным оружием. Вот в принципе и всe. Ни громких скандалов, ни особых свершений. Возникает ощущение, что впервые в Приморье появился начальник полиции, который не будет становиться «ньюсмейкером» для скандальной прессы. Однако в личном разговоре коллеги из амурской прессы припомнили одну весьма интересную историю.
Дом для собак
В 2006-ом году под угрозой закрытия оказался кинологический питомник амурской милиции. Расположен он был в не самом удачном районе и регулярно уходил под воду - находившееся рядом озеро периодически выходило из берегов. Тогда на проблему обратили внимание СМИ, началось строительство нового питомника. Несколько лет спустя его наконец-то открыли. И, казалось бы, причeм тут полковник Николай Афанасьев? Но именно эта история чуть не стоила новому начальнику приморской полиции карьеры.
Интересные письма получили некоторые амурские предприниматели в конце 2008 года. В тексте за подписью первого заместителя начальника УВД по Амурской области, начальника криминальной милиции Николая Афанасьева звучало обращение с просьбой о помощи тому самому кинологическому питомнику.
«В настоящее время идет строительство нового кинологического центра, так как имевшийся не позволял должным образом проводить обучение и тренировки животных. Строительство ведется на средства спонсорской помощи физических и юридических лиц. В связи с вышеизложенным, прошу Вас оказать помощь в оплате счета (счет прилагается)».
Тогда в распоряжении СМИ оказались и копии этого послания, и копии тех самых приложенных счетов. Сумму милиционеры предпринимателям предлагали внести немаленькую - 200 тыс. рублей. Но даже, несмотря на такую немалую по части денег просьбу, сердобольных предпринимателей в области оказалось немало.
Вопросы появились позже, когда вдруг выяснилось, что на самом деле кинологический питомник амурского УВД был построен ЗАО «Хэргу» на собственные средства, а после передан в собственность милицейскому ведомству. Про остальных добровольных «жертвователей» нигде не было и слова. К тому же бизнесменов очень насторожило, что в этот же период, наряду со строительством питомника, в пригороде Благовещенска велось строительство загородных домов, в которых, по некоторым данным, могут проживать руководители правоохранительных органов области.
Чуть позже следственные органы провели проверку и нарушений не нашли. Все на своих местах, а питомник существует и по сей день. Но осадок у местных жителей остался.
Глядим в будущее
Сейчас же гораздо важней, как будет управлять приморской полицией ее новый начальник. Когда руководящему составу краевой полиции шефа представлял лично министр внутренних дел России Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ вместе с приморским губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, говорили, конечно, много. Были разговоры о задачах, стоящих перед сотрудниками УМВД, о будущих переменах и нынешних тенденциях. Но ни слова не было сказано о том, изменится ли что-нибудь в Управлении при новом начальнике. Даже сам «виновник торжества» сказал лишь пару ничего не значащих фраз. Также непонятно, почему на представление не пустили почти никого из прессы.
Вполне вероятно, что Николаю Афанасьеву еще только предстоит выработать свой план действий в отношении УМВД. Ведь даже за несколько недель освоиться в нашем не слишком спокойном регионе почти невозможно. Как сообщил источник в краевой полиции, полковник сейчас постоянно выезжает в отдаленные районы края, а находясь во Владивостоке, неспешно принимает дела от бывшего начальника управления, генерал-майора Андрея НИКОЛАЕВА.
Но по слухам, первое, что планирует сделать Афанасьев, - серьезно усилить уголовный розыск. Ведь с именно этой частью органов он знаком лучше всего, и именно она, по мнению самих полицейских, сильно не соответствует сложившейся в Приморье криминогенной обстановке.
Успехов ему в начинаниях.
Игорь ГОРБУНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.