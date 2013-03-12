Определены цели развития Приморья на пять лет

Завершается разработка Программы социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы. Реализация ее предусмотрена в 17-ти государственных программах Приморского края по трем блокам.
Программы социального блока обеспечат реализацию всех полномочий и задач в области здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, занятости, культуры, а также физической культуры и спорта.
Программы экономического блока обеспечивают развитие соответствующих сфер экономики: сельского хозяйства, рыболовства, рыбоводства, лесного хозяйства, туризма. Так, программа развития села ставит задачу обеспечить жителей края качественной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукцией.
Программы инфраструктурного блока обеспечивают развитие дорожной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Сюда же входит госпрограмма по обеспечению граждан доступным жильем.
С полным текстом программ можно ознакомиться на сайте администрации www.primorsky.ru, на странице департамента экономики.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".