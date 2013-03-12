Приморцы накликали себе товаров

Для того чтобы заказать товар с «Таобао» без посредников, нужно иметь sim-карту с китайским номером, счет в любом китайском банке, а также необходимо некоторое знание китайского языка, поскольку с продавцом часто приходится вступать в переговоры относительно размеров и цветов, если приобретать одежду. Кстати, большие минусы покупок через Интернет - искаженный цвет товара на фотографиях и неправильные размеры в описании. Если заказать в Китае белый диван, то вы, скорее всего, и получите белый диван. А вот если заказать, например, зеленый, то цвет вашей покупки предсказать будет невозможно. В разных разделах сайта зеленым называют и салатовый цвет, и оливковый, и изумрудный, и даже бирюзовый. Здесь-то и потребуются навыки разговорной китайской речи, чтобы объяснить, какой именно оттенок вас интересует.