Приморцы накликали себе товаров

Экономные россияне активно включились в онлайн-торговлю через китайские интернет-магазины. Жители восточной части России быстро оценили удобство покупок через китайские интернет-магазины. Постепенно интернет-торговлю с Китаем начали осваивать жители Сибири и западной части России. На сегодняшний день сложно найти людей, которые не слышали бы о покупках через китайские интернет-магазины. Самый популярный интернет-магазин Китая, безусловно, Taobao - 80% всех покупок приходится именно на этот сайт.
Досье «ЗР»
Taobao - интернет-магазин, ориентированный на конечного потребителя. Сайт работает по системе C2C («потребитель для потребителя») - форма электронной торговли, которая заключается в продаже товаров и услуг между потребителями. Сайт Taobao.com выступает в роли посредника между покупателем и продавцом. Ресурс создан компанией Alibaba Group в 2003 году с целью облегчить проведение сделок между отдельными потребителями и широким диапазоном оптовиков и розничных торговцев.
На Taobao предлагается большой ассортимент товаров: одежда и аксессуары, обувь, головные уборы, бытовая техника и другие товары народного потребления, причем как новые, так и бывшие в употреблении.
Продажа возможна по фиксированной или договорной цене или через аукцион. Доставку в Россию осуществляют частные посредники и компании по доставке.
Частные посредники берут за свои услуги 10% от стоимости заказа, но не менее 50 юаней. Компании за те же самые действия берут столько, сколько позволяет совесть. Часто наценка составляет 50%, а порой и больше.
На размер и цвет закона нет
Для того чтобы заказать товар с «Таобао» без посредников, нужно иметь sim-карту с китайским номером, счет в любом китайском банке, а также необходимо некоторое знание китайского языка, поскольку с продавцом часто приходится вступать в переговоры относительно размеров и цветов, если приобретать одежду. Кстати, большие минусы покупок через Интернет - искаженный цвет товара на фотографиях и неправильные размеры в описании. Если заказать в Китае белый диван, то вы, скорее всего, и получите белый диван. А вот если заказать, например, зеленый, то цвет вашей покупки предсказать будет невозможно. В разных разделах сайта зеленым называют и салатовый цвет, и оливковый, и изумрудный, и даже бирюзовый. Здесь-то и потребуются навыки разговорной китайской речи, чтобы объяснить, какой именно оттенок вас интересует.
Компании, занимающиеся доставкой, обычно уточняют, что если заказали красную вещь, а пришла синяя, то обмен возможен. А вот если заказали коралловую, а пришла бордовая или красная, то обменять ее нельзя, поскольку это оттенки одного цвета.
«Опытные покупатели обычно не удивляются некоторым неточностям в цветах и размерах, поскольку понимают, что языковой барьер не позволяет точно передать желания покупателя. А новички обычно начинают ругаться и угрожать. Сразу ссылаются на законные 14 дней для возврата непонравившегося товара. Но приходится объяснять, что по российскому закону о защите прав потребителя они могут вернуть товар, но в Китае такого закона нет, потому возврат невозможен, если отсутствует брак», - делится менеджер одной из приморских компаний по доставке товаров из Китая.
С размерами такая же ситуация. Особенно в этом плане нужно быть осторожным при заказе обуви. Китайские размеры с европейскими и российскими ничего общего не имеют. Поэтому самый верный способ - измерить длину и ширину стопы. Конечно, если не подошел товар за 50 юаней, вряд ли покупатель сильно расстроится. А вот если мала оказалась норковая шуба за 5 тыс. юаней, тут уж надо быть предельно внимательным при измерении собственных параметров и выборе товара по ним.
И все же, несмотря на все минусы и риски, количество покупателей на «Таобао» с каждым годом увеличивается в разы. По состоянию на 2011 год на Taobao приходилось около 80% рынка онлайн-продаж, а количество зарегистрированных пользователей составило 370 млн. Объясняется такой интерес к китайским онлайн-магазинам экономической выгодой покупок. Даже с доставкой из самых отдаленных городов, с российскими таможенными сборами цена товара выходит ниже, чем в России.
Гаджеты «дёсево»
Напомним, что часть товаров на «Таобао» - это продажи с аукционов, поэтому цена на один и тот же товар в разных разделах может отличаться, и порой значительно. Например, смартфон Samsung Galaxy S3 можно приобрести за 1099 юаней (примерно 5500 рублей), но также есть модели за 2900 юаней (около 15000 рублей) и за 3410 (около 18000 рублей). Если речь идет о новом смартфоне, то на цену чаще всего влияет место продажи. Например, выгоднее всего приобретать подобный товар в Пекине или Гуанчжоу. Также на сайте можно найти бывшие в употреблении смартфоны. Вес телефона небольшой, поэтому цена доставки будет низкой. При заказе через частное лицо конечная стоимость гаджета окажется более чем привлекательной.
Что касается всевозможных аксессуаров к смартфонам, планшетам и прочей технике, то дешевле, чем на «Таобао», найти практически невозможно. Для обладателей продукции Apple на сайте около миллиона предложений. Ведь ни для кого не секрет, насколько в Китае популярна продукция данного бренда. На различных распродажах, которые часто организуют на сайте, чехол на «айфон» можно купить за 1 юань (5 рублей). Конечно, есть предложения и за 100 юаней, но это уже решать покупателю.
Также популярностью у покупателей пользуются китайские продукты питания. Чай, лапша и сладости уже давно полюбились россиянам. Цена на данную группу товаров также вполне доступная.
Одно из набирающих популярность направлений - это доставка мебели из Китая. Такой крупногабаритный груз доставить, конечно, сложнее, чем мелкую технику или одежду, но это не менее выгодно. Кожаный диван стандартных размеров на «Таобао» стоит в пределах 3-4 тыс. юаней (15-20 тыс. рублей). В России такая цена на диваны с текстильной обивкой.
Жителям Владивостока в этом плане повезло быть соседями с Китаем. Товар с таможни сразу направляется к покупателю. Чего не скажешь о жителях городов западной России. Им приходится также оплачивать доставку по России. И, конечно, сроки доставки увеличиваются. Во Владивосток товар обычно приходит за 2-3 недели, если нет праздников, когда вся страна отдыхает. В общем, у приморцев есть все условия для совершения максимально выгодных покупок.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.