zr.media
ГлавноеВсе новости

Сайт "Открытое ЖКХ" позволяет провести интернет-оплату с использованием пластиковых карт

12 марта 2013, 13:01
В опытную эксплуатацию запущен сайт "Открытое ЖКХ" под интернет-именем www.primgkh.ru.
Сюжет
ЖКХ

В опытную эксплуатацию запущен сайт «Открытое ЖКХ» под интернет-именем www.primgkh.ru.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, функционал сайта дает возможность жителям просматривать детализованную информацию и оборотную ведомость по лицевому счету, подробную информацию о начислениях, увидеть информацию о назначенных и оплаченных социальных выплатах, а также дистанционно подать показания по индивидуальным приборам учета.

Ресурс позволяет на сайте провести интернет-оплату с использованием пластиковых карт visa и mastercard в адрес поставщика услуг.

Дополнительно проводится работа по запуску интернет-сервиса по созданию и контролю обращений граждан с отображением их на карте в реальном времени.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Интернет#Изоляция интернета#ЖКХ#В России#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56