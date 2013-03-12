Сайт "Открытое ЖКХ" позволяет провести интернет-оплату с использованием пластиковых карт

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, функционал сайта дает возможность жителям просматривать детализованную информацию и оборотную ведомость по лицевому счету, подробную информацию о начислениях, увидеть информацию о назначенных и оплаченных социальных выплатах, а также дистанционно подать показания по индивидуальным приборам учета.