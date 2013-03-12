Судебные приставы будут списывать деньги напрямую со счетов должников

Должник должен быть готов, что под арест может попасть даже зарплатная карточка. Правда, прежде чем списать деньги, пристав должен убедиться, что имеет право это делать. Ведь закон позволяет списывать далеко не все, есть определенные виды поступлений, которые неприкосновенны. Так, некоторые юристы даже считают, что приставы вправе только блокировать карту, но не снимать с нее деньги.