Тигр из Приморья по экологическому коридору ушел в Китай

«Транзитные перемещения крупных самцов тигра - это норма поведения этих хищников. Поиск пригодных мест обитания дает возможность тиграм осваивать новые или использовать не заселенные по каким-то причинам участки, тем самым создавая условия для устойчивости популяции. В последнее время регистрируется достаточно много крайних заходов хищников, и совместно со службами охотнадзора Приморского и Хабаровского краев мы стараемся их отслеживать. В данном случае хищник шел по местам типичным для его обитания, где следы пребывания тигров стабильно фиксируются один-два раза в год. Конечно, переход тигра в Китай вызывает большую тревогу, ведь в прошлом году взрослый тигр погиб здесь в браконьерской петле. И эта «экскурсия» к сожалению, может быть только в одну сторону», - комментирует координатор программы Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия Павел Фоменко.