Тигр из Приморья по экологическому коридору ушел в Китай

В преддверии 8 Марта крупный тигр-самец перешел границу России в районе заказника «Среднеуссурийский», созданного в Приморье в 2012 году в качестве экологического коридора в Китай.
Крупный самец амурского тигра с размером пятки 11 см отслеживался охотоведами Управления охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края и пограничниками практически с территории Хекцира в Хабаровском крае до так называемого Стрельниковского экологического коридора и граничащего с ним заказника «Среднеуссурийский». Тигр перемещался за скоплениями кабана, который в это время года концентрируется в широколиственных лесах правобережья Уссури, не пройденных интенсивными рубками. Медленно и бесконфликтно продвигаясь на юг, полосатый хищник вышел на берег Уссури и в районе 196 створа покинул пределы России, сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF России.
Это еще раз подтверждает актуальность для охраны амурского тигра заказника «Среднеуссурийский», созданного в Приморье в октябре 2012 года. С 2009 года WWF России принимал непосредственное участие в организации этой ООПТ. Первым подарком заказнику от Фонда стала техника, переданная в этом году КГБУ «Приморская администрация ООПТ» – УАЗ и снегоход для охраны территории и проведения биотехнических мероприятий. Так что появление тигра можно считать благодарностью от полосатых кошек за заботу об их доме в России и Китае.
Стрельниковский коридор в Хабаровском крае и заказник "Среднеуссурийский" в Приморье формируют единственный экологический коридор, соединяющий горную систему Сихотэ-Алинь (Россия) и Вандашань (КНР). Только на этом участке, горы сжимают долину Уссури с двух сторон, создавая лесной мост между странами. Поэтому WWF так настаивал на сохранении от вырубок последнего массива кедрово-широколиственных лесов, непосредственно примыкающих к границе с Китаем. На хребте Вандашань в последние годы учитывается от 4 до 5 тигров, включая одну размножающуюся самку. А в ноябре 2011 года амурский тигр был снят фотокамерой в лесничестве Дунфанхун (Dongfanghon), на территории которого проектируется новый тигриный резерват как будущая составная часть Российско-Китайского трансграничного заповедника. Без дополнительного притока особей из России данная группировка тигров в Китае обречена на исчезновение.
«Транзитные перемещения крупных самцов тигра - это норма поведения этих хищников. Поиск пригодных мест обитания дает возможность тиграм осваивать новые или использовать не заселенные по каким-то причинам участки, тем самым создавая условия для устойчивости популяции. В последнее время регистрируется достаточно много крайних заходов хищников, и совместно со службами охотнадзора Приморского и Хабаровского краев мы стараемся их отслеживать. В данном случае хищник шел по местам типичным для его обитания, где следы пребывания тигров стабильно фиксируются один-два раза в год. Конечно, переход тигра в Китай вызывает большую тревогу, ведь в прошлом году взрослый тигр погиб здесь в браконьерской петле. И эта «экскурсия» к сожалению, может быть только в одну сторону», - комментирует координатор программы Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия Павел Фоменко.
Фото Василия Солкина.
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