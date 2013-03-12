Утверждены оптовые цены на транспортировку газа "Роснефти" для потребителей Приморья и Хабаровского края
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила оптовые цены на газ "Роснефти", реализуемый потребителям Сахалинской области и Хабаровского края, а также тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" для независимых организаций.
С 1 июля 2013 года утверждены тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых организаций, оказываемые ООО "РН-Сахалинморнефтегаз": потребителям Сахалинской области в размере 104 рубля за 1 тыс. кубометров (без НДС), потребителям Хабаровского и Приморского краев, в размере 435 рублей за 1 тыс. кубометров (без НДС).
Оптовые цены на газ для населения с 1 июля 2013 года утверждены в Сахалинской области в размере 1213 руб. за 1 тыс. куб.м. (без НДС), Хабаровского края - 1779 за 1 тыс. куб.м. (без НДС).
Также с 1 июля 2013 года утверждены оптовые цены на газ "Роснефти", реализуемый потребителям (кроме населения): Сахалинской области - в размере 1 890,60 рубля за 1 тыс. кубометров (без НДС), Хабаровского края – 2 441 рубль за 1 тыс. кубометров (без НДС).
Отдельно утвержден тариф на услуги по транспортировке газа по участку магистрального газопровода (межсистемная перемычка) между газопроводом "Оха-Комсомольск-на-Амуре" и газопроводом "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" (принадлежащим ОАО "Газпром", для независимых организаций, оказываемые ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", при его поставке потребителям Хабаровского, Приморского краев и Сахалинской области, в размере 22,3 рубля за 1 тыс. кубометров (без НДС).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.