Утверждены оптовые цены на транспортировку газа "Роснефти" для потребителей Приморья и Хабаровского края

С 1 июля 2013 года утверждены тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых организаций, оказываемые ООО "РН-Сахалинморнефтегаз": потребителям Сахалинской области в размере 104 рубля за 1 тыс. кубометров (без НДС), потребителям Хабаровского и Приморского краев, в размере 435 рублей за 1 тыс. кубометров (без НДС).