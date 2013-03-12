В число привлекательных для инвесторов попал только один дальневосточный регион

- Это больной вопрос. Лично я считаю, Россия вполне могла бы быть самой инновационной державой в мире на своих сырьевых ресурсах, если бы ушла от нефтегазовой экономики к нефтегазохимической. Плюс к этому перераспределить доходы в наше машиностроение и приборостроение для нефтехимии. Сама по себе нефтегазовая экономика, если она опирается на более высокие уровни передела, является огромным ресурсом для развития малых и средних предприятий. Местами это уже происходит, особенно в области информационных технологий. Тот же «Газпром», например, уже заказывает роботов для анализа состояния своих трубопроводов. Правда, в данном случае средней компании, но она начиналась с малой. Однако на Западе нас не ждут с инновационными продуктами, конкурентная борьба будет острее. А государству нужны доходы для решения всех проблем, социальных в первую очередь. И соблазн заработать на экспорте чистого сырья очень велик.