В дороги Владивостока за год вложат 1 миллиард 513 млн рублей

Депутаты уточнили: есть ли у городской администрации уверенность, что ее предложения будут поддержаны федеральным центром? И осилит ли, в противном случае, Владивосток в одиночку все названные планы? Есть ли приоритеты у города на случай, если получить помощь государства не получится?