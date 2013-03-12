В Приморье стало больше многоплодных беременностей

«Это со стороны красиво смотрится, когда малыши идут в одинаковых курточках и шапочках, на самом деле завидовать таким мамам вряд ли стоит, - говорит Эльвира ЩЕРБАВСКАЯ, заведующая Центром клеточных и репродуктивных технологий Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. – Двойня и тройня считаются осложнением программы ЭКО. Поэтому в нашем центре принято переносить в полость матки не более двух эмбрионов. Три эмбриона переносится в редких случаях – когда будущая мама уже в возрасте, когда за ее плечами большое количество неудачных попыток ЭКО, когда эмбрионы не очень хорошего качества. У нас был один-единственный случай, когда женщина забеременела тройней – все три перенесённых эмбриона прижились, и это после шести неудачных попыток ЭКО!»