В Приморье стало больше многоплодных беременностей

Специалисты связывают это с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Тенденцию к увеличению числа двоен и троен отмечают приморские акушеры-гинекологи и репродуктологи. Татьяна КУРЛЕЕВА, главный врач роддома №2 г. Владивостока, депутат городской думы, рассказала, что в прошлом году второй роддом принял 35 двоен и 4 тройни, и только за два месяца 2013 здесь родились еще 3 тройни. Разумеется, это радостное событие, но специалисты предупреждают, что такие мамы и малыши автоматически попадают в группу риска. При многоплодной беременности возрастает опасность рождения недоношенных детей, имеющих серьёзные проблемы со здоровьем.
«Это со стороны красиво смотрится, когда малыши идут в одинаковых курточках и шапочках, на самом деле завидовать таким мамам вряд ли стоит, - говорит Эльвира ЩЕРБАВСКАЯ, заведующая Центром клеточных и репродуктивных технологий Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. – Двойня и тройня считаются осложнением программы ЭКО. Поэтому в нашем центре принято переносить в полость матки не более двух эмбрионов. Три эмбриона переносится в редких случаях – когда будущая мама уже в возрасте, когда за ее плечами большое количество неудачных попыток ЭКО, когда эмбрионы не очень хорошего качества. У нас был один-единственный случай, когда женщина забеременела тройней – все три перенесённых эмбриона прижились, и это после шести неудачных попыток ЭКО!»
Во многих европейских странах принята тактика селективного переноса только одного эмбриона: специалисты жертвуют частотой наступления беременности, зато риск многоплодия здесь исключён, подчёркивает Эльвира Щербавская. В странах Азии ситуация другая. Так, например, в Китае в 2011 г. одна обеспеченная бизнес-леди родила сразу восемь детей – выяснилось, что в ходе процедуры ЭКО прижились все перенесенные эмбрионы. А вот в России недавно вышел приказ Минздрава, определяющий, что в ходе процедуры ЭКО допускается переносить в полость матки два эмбриона, три – только после информированного согласия женщины.
Ирина ГОРДЕЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.