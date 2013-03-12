В Приморском крае ИП уходят из бизнеса

Ставки страховых взносов для индивидуальных предпринимателей с 1 января повышены почти в три раза: с 13 до 36 тыс. рублей в год. «Наиболее болезненно повышение сказалось для индивидуальных предпринимателей с годовыми доходами - до 100 тыс. рублей. На взносы они теперь отдают треть прибыли», - уточнил Савинов.