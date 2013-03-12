В Приморском крае новый закон снизит налоги на прибыль и имущество для крупных инвесторов до ноля

В Приморском крае Экспертный совет по привлечению инвестиций рассмотрел проект закона о льготах для инвесторов. Налог на прибыль и имущество в Приморье может сократиться до ноля, но воспользоваться преимуществом получится лишь у некоторых компаний. У Приморья огромный потенциал. Реализовать его в короткие сроки могут помочь инвестиции. Но, чтобы привлечь инвесторов, необходимо создать выгодные для бизнеса условия. «Сегодня главный вопрос - это обсуждение проекта закона Приморского края о льготном налогообложении предприятий, и это самый главный, по сути, вопрос, поскольку для привлечения инвесторов необходимы реальные стимулы», - сказал председатель общественного Экспертного совета Владимир КУЗНЕЦОВ. «В основе экономики лежат инвестиционные проекты, хотим мы того или нет. Более того, все равно развитие малого и среднего бизнеса зависит от якорных крупных проектов, как правило, они серьезно тянут за собой малый и средний бизнес», - сказал при обсуждении инициативы губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Из слов главы Приморского края стало ясно, что пока список всех налогов, которые планируется не применять, тщательно изучается в администрации Приморья. Проект краевого закона приняли за основу, уже в марте губернатор внесет его на рассмотрение краевых депутатов. Принятие закона позволит значительно снизить налоги на прибыль и имущество для крупных инвесторов. Пользоваться такими преимуществами смогут те, кто будет создавать новые высокотехнологичные производства и работать в приоритетных сферах экономики. Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.