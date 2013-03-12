В Приморском крае точку в крабовых "разборках" поставит суд

14 марта Арбитражный суд Приморского края начнет рассматривать дело о крабовых аукционах.
Исковое заявление о признании крабовых аукционов недействительными подала прокуратура Приморского края, по обращениям в различные силовые структуры ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) и ЗАО «Восток Джапан», которые также подавали заявки, но не соответствовали основному условию - истории научного лова.
Последние два месяца крабовые разборки в Приморье приобрели характер масштабной и затяжной войны. Такой жесткой борьбы за биоресурсы рыбацкая общественность давно не видела. В борьбу за ресурс между несколькими хозяйствующими субъектами оказались втянутыми администрация Приморского края, территориальное управление Росрыболовства по Приморскому краю, ТИНРО-Центр, прокуратура Приморского края, ФСБ и Следственный комитет.
Напомним, аукционная документация по крабу появилась на сайте Росрыболовства еще в сентябре. В ней было сказано, что претендовать на участие в торгах могут предприятия, имеющие договора с наукой до 31 декабря 2008 года. Странно, но после появления аукционной документации особых опасений о каких-либо возможных нарушениях и ущемлении прав хозяйствующих субъектов потенциальные участники торгов не высказывали. Более того, никаких официальных обращений в адрес чиновников Росрыболовства, УФАС по Приморскому краю или прокуратуры Приморского края компании не подавали. 7 ноября были рассмотрены заявки участников. На валютоемкий объект претендовало всего 5 компаний: «Восток Джапан», «Акваресурс-ДВ», «Тайфун», «Комета» и «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ). «Восток Джапан» и ПБТФ были недопущены к торгам, так как не имели научных договоров.
В итоге по результатам аукционов 9 и 12 ноября 2012 года доли квот на добычу крабов достались ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун». Последняя из компаний аффилирована известному бизнесмену Дмитрию ДРЕМЛЮГЕ. Торги принесли в государственный бюджет более 370 млн рублей.
Вот только представители «Преображенской базы тралового флота» решили, что требования федерального законодательства о наличии научных договоров ущемляют их права. Правда, хотели ли они участвовать в торгах или нет, остается под большим вопросом. ПБТФ уже в 2010 году пыталась поучаствовать в аукционах на квоты по добыче краба-стригуна, однако была отстранена по тем же основаниям, что и в 2012-м. В 2010 году ПБТФ уже проиграла в арбитражных судах. Суд пришел к выводу, что требования к участникам аукциона, проводимого управлением Росрыболовства, установлены Законом о рыболовстве, а заявитель не соответствует установленным законом требованиям.
Суды вышестоящих инстанций, в том числе Высший арбитражный суд РФ, признали аналогичный аукцион, проведенный в 2010 году, законным и правомерным.
Сенатор Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ выступила с инициативой внести доработки в ст. 57 закона «О рыболовстве» и сделать процедуру распределения квот более понятной, исключив из части первой статьи упоминания о том, что право на добычу возникает у лиц, осуществлявших рыболовство до 31 декабря 2008 года. Но пока закон действует в прежней редакции и подлежит применению всеми государственными структурами и хозяйствующими субъектами.
В 2012 году ПБТФ, понимая, что закон не обойти и шансов в суде нет, решила отстаивать свои интересы другим способом - оказать давление через силовые структуры и средства массовой информации. Так, за несколько дней до начала торгов, от имени представителя общественной организации Союза рыбаков, начальника отдела прибрежного рыболовства ПБТФ Александра ПЛЕЧИЙ, в адрес СМИ пришло сообщение, в котором представители «Преображенской базы тралового флота» приглашали журналистов защищать права неких мифических рыбаков, которые, если их не наделят крабовыми квотами, обязательно разорятся. Но это не сработало, поэтому крабовая война перешла не в зал суда, а в пиар-технологии. Во Владивосток была направлена «спецгруппа», которая публиковала и продолжает публиковать статьи провокационного и не соответствующего действительности характера, задачей группы было привлечь общественные массы к проведенным аукционам и создать общественный негативный резонанс для начала тотальных проверок и препятствования хозяйственной деятельности победителей аукционов.
За ситуацией вокруг крабовых аукционов следят все рыбаки страны. Но уже очевидно, борьба за ресурс переместилась из правового поля в разборки с привлечением административного ресурса. Иначе как объяснить, что победители аукциона, перечислившие государству сотни миллионов рублей, оказываются в роли подозреваемых, а силовые структуры не комментируют ситуацию. Несмотря на то, что аукционы прошли, деньги поступили, договоры заключены, район промысла продолжает оставаться закрытым. Рыбаки несут колоссальные убытки, рыболовные суда приходится продавать, а людей, которые должны участвовать в промысле, ситуация вынуждает сокращать.
Вот только подобные методы воздействия на власть и бизнес опять возвращают краю имидж региона, где почти все решается по связям и ресурсам, где главенствующее значение имеет административный ресурс той или иной политической фигуры. Поэтому перемещение конфликта между двумя группами рыбного бизнеса в суд является самым цивилизованным методом разрешения борьбы. Остается надеяться, что суд рассмотрит сложившуюся ситуацию объективно и согласно действующему законодательству.
Евгений ИТАРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.