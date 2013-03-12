В Приморском крае точку в крабовых "разборках" поставит суд

В 2012 году ПБТФ, понимая, что закон не обойти и шансов в суде нет, решила отстаивать свои интересы другим способом - оказать давление через силовые структуры и средства массовой информации. Так, за несколько дней до начала торгов, от имени представителя общественной организации Союза рыбаков, начальника отдела прибрежного рыболовства ПБТФ Александра ПЛЕЧИЙ, в адрес СМИ пришло сообщение, в котором представители «Преображенской базы тралового флота» приглашали журналистов защищать права неких мифических рыбаков, которые, если их не наделят крабовыми квотами, обязательно разорятся. Но это не сработало, поэтому крабовая война перешла не в зал суда, а в пиар-технологии. Во Владивосток была направлена «спецгруппа», которая публиковала и продолжает публиковать статьи провокационного и не соответствующего действительности характера, задачей группы было привлечь общественные массы к проведенным аукционам и создать общественный негативный резонанс для начала тотальных проверок и препятствования хозяйственной деятельности победителей аукционов.