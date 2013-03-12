Весь мусор Хабаровского края в закон уже не помещается

Объем ежегодно образующихся в крае твердых бытовых отходов (ТБО) - более 700 тыс. тонн. Из 172 действующих свалок 125 - незаконны, расположены на не отведенных для целей захоронения землях или не имеют правоустанавливающих документов. Но это, можно сказать, «серые» объекты. Количество полностью нелегальных свалок исчисляется гораздо большими цифрами, хотя их отдельные размеры, к счастью, пока много меньше общественных полигонов. Только в 2012 году в крае ликвидировано 1306 «черных» свалок. Однако это не победа: часто рядом или на том же месте возникают новые помоища. Потому никто не может сказать, что в 2013 году их стало заметно меньше.