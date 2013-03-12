Виктор Черепков рассчитывает на победу в выборах главы Владивостока

«Партия существует уже 11 лет, в ней 230 тысяч членов, а Минюст уже несколько лет не регистрирует ее. Сейчас дело находится в суде. Партия провела очередной съезд. Понятно же, почему «Свободу и Народовластие» не регистрируют. По-настоящему оппозиционные партии они не регистрируют», - рассказал в интервью агентству Виктор Черепков.