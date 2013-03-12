Владимир Миклушевский потребовал вернуть деньги за услуги ЖКХ жителям Партизанска

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, который сегодня принимает участие в Совете при полпреде в Хабаровске, заявил, что возмущен ситуацией, сложившейся в Партизанске.
Жителям одного из домов Партизанска управляющая компания выставила огромный счет за отопление. В некоторых квитанциях сумма к оплате превышает 30 тысяч рублей. Причиной тому – поломка общедомового счетчика, который управляющая компания должна была заменить еще полтора месяца назад.
«Я просто возмущен сложившейся ситуацией. Люди стали заложниками полного бездействия и управляющей компании, и поставщика тепла, и муниципальных чиновников», - заявил Владимир Миклушевский.
Глава региона поручил вице-губернатору Сергею Сидорову взять ситуацию под личный контроль и выехать в Партизанск, департаменту по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья - разобраться с ситуацией по начислению платежей за коммунальные услуги во всех муниципальных образованиях края. Также Владимир Миклушевский потребовал от прокуратуры Приморского края проверить законность действий управляющей компании, КГУП «Примтеплоэнерго» и местных чиновников, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Необходимо пересчитать плату за отопление и вернуть людям деньги», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.