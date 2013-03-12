Владимир Миклушевский потребовал вернуть деньги за услуги ЖКХ жителям Партизанска

Глава региона поручил вице-губернатору Сергею Сидорову взять ситуацию под личный контроль и выехать в Партизанск, департаменту по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья - разобраться с ситуацией по начислению платежей за коммунальные услуги во всех муниципальных образованиях края. Также Владимир Миклушевский потребовал от прокуратуры Приморского края проверить законность действий управляющей компании, КГУП «Примтеплоэнерго» и местных чиновников, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.