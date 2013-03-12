Владивостоку рано отказываться от точечной застройки

- Почему же? У нас есть, например, и сторонница полного запрета точечного строительства. Приходится спорить. Это нормально. Но, на мой взгляд, ОЭС сегодня не должен заниматься разборками и закланием виновных в каких-то упущениях. Нам надо сосредоточить работу над ошибками и определять, какие действия позволят улучшить жилую среду городских территорий на уровне отдельных микрорайонов. И при этом надо учитывать: все категории людей - дети, пожилые люди, инвалиды, требующийся уровень их культурно-бытового обслуживания, возможности улучшения качества среды их обитания. Эти вопросы должны быть в фокусе работы ОЭС. Нам надо находить такие решения точечной застройки, которые защищали бы ее от диких проявлений местничества и социального эгоизма, повышали бы эффективность использования городской среды, в т.ч., особенно, с точки зрения повышения социального эффекта. Нам во всем надо находить грань разумного!