ВМТП в январе-феврале увеличил перевалку автотехники на 46%

Всего за два месяца 2013 года ВМТП перевалил 955,7 тыс. тонн грузов. В экспортном, импортном и каботажном направлениях в январе-феврале 2012 года обработано 424,4 тыс. тонн навалочных, наливных и прочих генеральных грузов, за исключением контейнеров и автотехники.