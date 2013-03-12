ВМТП в январе-феврале увеличил перевалку автотехники на 46%

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) в январе-феврале 2013 года увеличило перевалку автомобилей и автотехники по сравнению с январем-февралем 2012 года на 46%, до 11,847 тыс. единиц.
Всего за два месяца 2013 года ВМТП перевалил 955,7 тыс. тонн грузов. В экспортном, импортном и каботажном направлениях в январе-феврале 2012 года обработано 424,4 тыс. тонн навалочных, наливных и прочих генеральных грузов, за исключением контейнеров и автотехники.
Также обработано 70,689 TEU (эквивалент 20-футового контейнера, рост на 11%).
В среднем, в январе-феврале 2013 года ВМТП ежесуточно обрабатывал 16,198 тыс. тонн груза.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.