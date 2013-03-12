zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке начал работу офис Уполномоченного по защите прав предпринимателей

12 марта 2013, 14:11
По словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей Марины ШЕМИЛИНОЙ, ее служба готова к решению задач - оказанию "скорой помощи" предпринимателям и проведению системной работы по созданию благоприятного делового климата.

По словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей Марины ШЕМИЛИНОЙ, ее служба готова к решению задач - оказанию «скорой помощи» предпринимателям и проведению системной работы по созданию благоприятного делового климата.

«В своей работе я очень рассчитываю на поддержку бизнес-сообщества Приморского края. Я надеюсь, что обращения и вопросы, поднимаемые им, будут действительно серьезными, затрагивающими актуальные аспекты предпринимательской деятельности», - подчеркнула Марина Шемилина.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, представители малого и среднего бизнеса могут обращаться к Уполномоченному по разным вопросам, касающимся их деятельности и взаимодействия с органами власти. Офис находится по адресу: город Владивосток, ул. Первая Морская, 4, каб. 439. Телефоны: 241-20-01, 241-18-58.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Экономика#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56