Во Владивостоке начал работу офис Уполномоченного по защите прав предпринимателей

«В своей работе я очень рассчитываю на поддержку бизнес-сообщества Приморского края. Я надеюсь, что обращения и вопросы, поднимаемые им, будут действительно серьезными, затрагивающими актуальные аспекты предпринимательской деятельности», - подчеркнула Марина Шемилина.