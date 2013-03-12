Во Владивостоке прошел региональный полуфинал VII Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников

В полуфинале VII Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников, который прошел в приморской столице, пять авторов лучших проектов по Дальневосточному федеральному округу представили свои работы и боролись за призовые места. Уже 7 лет подряд компания «Сименс» при официальной поддержке Министерства образования и науки правительства России, Федерального агентства по делам молодежи и более 270 департаментов и комитетов региональных органов власти проводит конкурс на лучший научно-инновационный проект среди старшеклассников. Этот конкурс проводится в рамках реализации социальной программы компании. Его целью является вовлечение молодежи в деятельность округа по улучшению качества жизни и созданию благоприятных условий для жителей России, поддержка талантливых детей и, конечно, отбор лучших научно-инновационных проектов. Директор управления корпоративной коммуникации «Сименс» в России и Центральной Азии Алексей ГРИГОРЬЕВ озвучил основную цель этого конкурса и отметил его растущую популярность: «Мы хотим молодых людей, выходящих из школы во взрослую жизнь, сориентировать на то, чтобы связать свою взрослую жизнь с техникой, с естественными науками. Конкурс в этом году прошел очень успешно. Мы получили неожиданно большое количество работ – 850, в прошлом году их было чуть больше 500. Конечно, центральные регионы лидируют по количеству заявок, но, что касается Дальневосточного округа, то мне очень приятно отметить, что по сравнению с прошлым годом количество работ, поступивших к нам на конкурсную комиссию, увеличилось вдвое. Есть большой потенциал проявить творческие способности старшеклассников, и не только на региональном, но и федеральном уровне... За все годы проектов, которые мы получали, получается около 2500». Алексей Григорьев выразил благодарность участникам конкурса и отдельно поблагодарил родителей участников и научных руководителей, которыми выступили их преподаватели. В экспертное жюри полуфинала регионального конкурса вошли преподаватели вузов Дальневосточного федерального университета. И первым свою работу представил Артем НОВИКОВ. Для своего родного села Лаврентия, расположенного в Чукотском автономном округе, Артем предложил создание ветроэнергетических установок в своем проекте «Необходимость и возможности создания ветроэнергетического потенциала села Лаврентия, Чукотский автономный округ». Работу под названием «Геометрия пчелиных сот в георешетке и ее возможное применение в рекультивации отвалов города Мирного» представил Андрей ЛОПУШНЯН из города Мирного Республики Саха. Андрей Лопушнян озвучил необходимость уменьшения экологической нагрузки отвалов горных пород. Андрей опытным путем выяснил, что георешетка в форме пчелиных сот подвергается меньшей эрозии и больше всего подходит для создания покрытий, которые можно установить на отвалы и путем засаживания растениями устранить загрязнение окружающей среды. Арслонбек ОСМОНЖАНОВ из Якутии с проектом «Технология обогащения почвы органическими удобрениями с природными наполнителями» рассказал о своем исследовании почвы и способе получения большего количества урожая благодаря органическим стаканчикам, сделанным в определенных пропорциях из луковой шелухи, бумаги и коры лиственницы. Следующий проект «Влияние пищевых красителей на здоровье человека» представила Екатерина СТРЕЛЬЧЕНКО из Уссурийска, которая рассказала о своем исследовании влияния красителей на живой организм. И последним со своей презентацией выступил Глеб БОНДАРЬ из сахалинского Корсакова с проектом «Исследование родниковой воды в городе Корсакове Сахалинской области», где Глеб представил свою работу по определению чистоты родников в родном городе и возможности или нежелательности ее использования. Судьи отнеслись к конкурсантам со всей серьезностью и обращали внимание участников на те стороны проекта, которые были упущены. В итоге, после долгого принятия решения, которое, по словам экспертного жюри, далось им очень нелегко, был выявлен победитель. Им стал Глеб Бондарь с проектом «Исследование родниковой воды в городе Корсакове Сахалинской области». Второе место заняла Екатерина Стрельченко с проектом «Влияние пищевых красителей на здоровье человека» и третье место со своим проектом «Технология обогащения почвы органическими удобрениями с природными наполнителями» получил Арслонбек Осмонжаев. Надежда САВИНЫХ, газета "Золотой Рог", Владивосток.