Во Владивостоке в салонах сотовых операторов "симки" покупают оптом - по 200 штук

Так же массово делают и сим-карты по фальшивым или подложным паспортам. Многие менеджеры просто не смотрят на то, что фотография чуть-чуть отклеилась или штамп стоит немного косо. А ведь от такого рода мошенничества, его еще называют «фродом», страдают и сотовые компании. Те, кто купил «симку» не на свой паспорт, поговорили, ушли в минус по балансу на счету и просто ее выкинули. А владельцу паспортных данных, скорее всего, придeт счет. И обычно он немаленький.