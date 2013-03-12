Во Владивостоке в салонах сотовых операторов "симки" покупают оптом - по 200 штук

Во Владивостоке купить «левую» или незарегистрированную «симку» можно чуть ли не на каждом шагу. А ведь именно такие SIM-карты становятся главным оружием современных мошенников и любителей поговорить «на халяву». К тому же процесс появления таких карт сам по себе является мошенничеством.
«Чьим именем назоветесь?»
Незарегистрированные сим-карты совсем как «кот Шредингера». Вроде бы все без исключения приморские сотовые операторы говорят, что такого быть не может. Но первый же дилер за маленьким прилавком в супермаркете сказал, что отсутствие документов не проблема. В ответ на мое недоумение: «А вам за такое не влетит?» - парень лишь рассмеялся и сказал, что данные все равно никто не проверяет.
В салоне по ремонту телефонов на рынке единственное, чем поинтересовался продавец, это какого оператора я предпочитаю. Как оказалось, у них есть почти все, только «Ростелеком» уже распродали. При этом цена «симки» оказалась не намного больше, чем в официальном салоне, – всего 200 рублей. И посоветовали не обращаться к официальным представителям оператора за сменой тарифа или добавлением услуг.
Ну а на крупнейшем сайте объявлений мне вообще предложили купить сразу пять сим-карт по весьма скромной цене – 1 тыс. рублей. При этом пообещали бесплатную доставку.
«Не волнуйтесь, эти сим-карты никто раньше, чем через год, не заблокирует, – уверял меня по телефону продавец. - Да и не факт, что позже».
Делаем вывод: купить незарегистрированную сим-карту всe-таки дело действительно не сложное. После этого с них можно звонить с угрозами, рассылать мошеннические сообщения жертвам и пр. «Симки» без паспортных данных - вполне удобный товар для посетителей всевозможных «фей», любителей использовать анонимные Qiwi-кошельки или аккаунты в «Яндекс.Деньгах».
Сим-карта из «колхоза»
Очень часто в салон сотового оператора приходят молодые люди и просят оформить на них двести «симок». Понятно, что через час их будут где-то продавать, но отказать менеджер не может. Сотовые компании называют таких лоточников «колхозами».
Если сотовый оператор будет вводить ограничения, то тогда на него будут жаловаться как на монополиста. Вот и получается, что кроме менеджеров салонов, которые гонятся за объемом продаж и премией, нелегальных продавцов подталкивает на торговлю «симками» еще и простота, с которой их можно законно приобрести.
Так же массово делают и сим-карты по фальшивым или подложным паспортам. Многие менеджеры просто не смотрят на то, что фотография чуть-чуть отклеилась или штамп стоит немного косо. А ведь от такого рода мошенничества, его еще называют «фродом», страдают и сотовые компании. Те, кто купил «симку» не на свой паспорт, поговорили, ушли в минус по балансу на счету и просто ее выкинули. А владельцу паспортных данных, скорее всего, придeт счет. И обычно он немаленький.
Оператор даeт добро?
«Если от вас требуют заплатить за телефонный номер, который вы не использовали, то следует обращаться в суд, – объясняет юрист Андрей БЕЛОВОДСКИЙ. - Ни одна сотовая компания не вправе требовать от вас денег за то, чего вы не делали. Пускай проверят подпись на договоре. Если она не ваша, то пусть обращаются в полицию. Вы-то причeм»?
На практике платить приходится как раз тому, чьи персональные данные указаны в договоре. Сотовые операторы начинают «давить» на зарегистрированное в договоре лицо. Обращаются к приставам, к коллекторам.
Бороться с самими продавцами таких сим-карт сотовые компании не сильно спешат. Ведь для этого надо закрыть всю торговлю на рынках, в супермаркетах, гостиницах. Хотя стоит улучшить логистику, чтобы информация с паспорта была в сети оператора через 2-3 дня после продажи карты, а не через недельку-другую. Создается впечатление, что представителям служб безопасности операторов делать это просто лень. Так что, если бы хотели «прикрыть» эту ситуацию, давно бы сделали. Смогли же продавцы фильмов и компьютерных игр в России воспитать продавцов контрафакта.
«Халява» подошла к концу
Роскомнадзор все же встал на «тропу войны» - привлечение к ответственности не только продавца, но и покупателя. Поправки в Кодекс об административных правонарушения и в закон «О связи» нанесут серьезный удар по любителям звонить с «палeных» сим-карт. За покупку «симки» без предъявления паспорта гражданину может грозить штраф от 2 до 5 тыс. рублей. А для менеджеров салонов - уже 50 тыс.
По проекту поправок, отвечать за информацию о паспортных данных должен будет и посредник, который продает сим-карты. Его обяжут отсканировать и отправить в базу данных электронную копию паспорта нового абонента. Ответственность штрафом предусмотрена и для салонов связи, которые нарушают правила торговли «симками».
Предлагается установить требования к площади торговых точек, на которых реализуются сим-карты. Пока речь идет о том, что в малых населенных пунктах их площадь должна быть не менее 10 квадратных метров, в городах - не менее 20. Но такие требования могут повысить риски для мелкого и среднего бизнесмена. Впрочем, эти пункты законопроекта Роскомнадзор готов обсуждать. Считается, что административное наказание будет приносить и психологический эффект. Люди не станут покупать незарегистрированную сим-карту, если будут понимать, что, попавшись, заплатят гораздо больше, чем она стоит.
Илья ГОРБУНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.