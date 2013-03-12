Во Владивостоке вновь ожидается снег

Давненько не было такого начала марта: мало того что циклон забросал снегом в первые праздничные весенние дни, так он и дальше грозит неприятностями, приближаясь к островным территориям. Ну а на континентальной части Дальнего Востока России начало недели выдалось относительно спокойным, хотя и сюда подбирается очередной циклонический вихрь – ближе к концу текущей семидневки вновь возможны осадки в виде снега. Да и привычного для весны повышения температуры пока не наблюдается – все еще впереди. А пока...