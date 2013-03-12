Во Владивостоке вновь ожидается снег

Давненько не было такого начала марта: мало того что циклон забросал снегом в первые праздничные весенние дни, так он и дальше грозит неприятностями, приближаясь к островным территориям. Ну а на континентальной части Дальнего Востока России начало недели выдалось относительно спокойным, хотя и сюда подбирается очередной циклонический вихрь – ближе к концу текущей семидневки вновь возможны осадки в виде снега. Да и привычного для весны повышения температуры пока не наблюдается – все еще впереди. А пока...
В ближайшую пятницу во ВЛАДИВОСТОКЕ вновь ожидается небольшой снег. Дневной температурный фон выше 2-5 градусов мороза практически не поднимется, хотя возможны скачки в сторону потепления. Что касается ночной температуры в столице Приморья, то после захода солнца она понижается до минус 7-12.
Сегодня, во вторник, возможен снег в ХАБАРОВСКЕ. В дневные часы температура в столице соседнего края не превысит 10-14 градусов мороза. С наступлением сумерек в городе на берегу Амура холодает до 16-21 ниже нуля.
Вновь снежной будет суббота в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. По-прежнему дневная температура удерживается на уровне 6-10 градусов мороза. Да и ночные температурные показатели воздуха в столице Амурской области остаются такими же, как и неделю назад – минус 15-20.
Во вторник и пятницу вновь будет идти снег в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. В дневное время температура сохраняется в пределах 3-5 градусов мороза. А когда на столицу островной области опускается ночь, воздух остывает до 7-12 ниже нуля.
Очень снежной выдалась неделя в МАГАДАНЕ – прекращение осадков возможно не раньше воскресенья. Зато температура станет чуть повыше – днем она подрастет до 8-12 градусов мороза. Да и ночной температурный фон стал помягче – до минус 13-16.
Сегодня, во вторник, ожидается прекращение снегопада в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ, после чего в городе, по крайней мере до воскресенья, осадков не ожидается. Днем температура не превысит 2-4 градусов мороза. А когда начинается заход солнца, воздух в столице Камчатского края остывает до минус 7-10.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.