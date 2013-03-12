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Во Владивостоке зафиксированы факты несанкционированной обрезки деревьев

12 марта 2013, 10:42
По оценкам специалистов пострадало более 200 деревьев, среди которых занесенные в Красную книгу амурский бархат и конский каштан.

По оценкам специалистов пострадало более 200 деревьев, среди которых занесенные в Красную книгу амурский бархат и конский каштан. Незаконная обрезка деревьев приобретает определенного вида «территориальность» - в наибольшей степени вблизи рекламных конструкций. Подобные случаи зафиксированы по ул.Котельникова, Некрасовской, Луговой, Сахалинской, Новоивановской, Русской, Партизанскому проспекту, проспекту Красного знамени и другим. «Во всех случаях разрешение на формовочную обрезку отсутствует. Ни одна компания, владеющая рекламными конструкциями по данным адресам, за порубочным талоном не обращалась», - сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. Как отмечают в МБУ «Горзеленстрой», в результате неграмотной обрезки зелёные насаждения становятся ослабленными, что сокращает их срок жизни и сопротивляемость болезням. Снижается адаптационная способность растений, возможность приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит к более раннему физиологическому старению растения, а в конечном итоге к высушиванию или падению дерева. Кроме того, нарушители оставляют после обрезки порубочные остатки, которые образуют несанкционированные свалки ветвей и портят внешний облик города. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, виновные лица будут привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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