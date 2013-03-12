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Во Владивостоке жилье экономкласса построят на землях Минобороны

12 марта 2013, 14:06
Во Владивостоке состоялась презентация трех земельных участков, входящих общей площадью 18,1 га, расположенных на ул. Щитовая (бухта Горностай), д.1, для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Во Владивостоке состоялась презентация трех земельных участков, входящих общей площадью 18,1 га, расположенных на ул. Щитовая (бухта Горностай), д.1, для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Проработаны вопросы с электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.

Участки планируются к предоставлению на аукционе 22 марта 2013 года. Место проведения аукциона: Москва, Славянская площадь, д. 4. Как отметили в департаменте градостроительства, продолжается активное взаимодействие с Фондом «РЖС» по вовлечению в оборот новых федеральных земель, развитие которых актуально для Приморского края.

Заместитель руководителя департамента Фонда «РЖС» Анатолий АЗИЗОВ подчеркнул, что важное направление строительства социально-ориентированного жилья – это «голландские аукционы», в которых разыгрывается не стоимость земли, а стоимость квадратного метра. Первым таким аукционом в РФ стал аукцион, который мы провели в Приморском крае.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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