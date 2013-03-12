Во Владивостоке жилье экономкласса построят на землях Минобороны

Заместитель руководителя департамента Фонда «РЖС» Анатолий АЗИЗОВ подчеркнул, что важное направление строительства социально-ориентированного жилья – это «голландские аукционы», в которых разыгрывается не стоимость земли, а стоимость квадратного метра. Первым таким аукционом в РФ стал аукцион, который мы провели в Приморском крае.