zr.media
ГлавноеВсе новости

За автомобилистами Приморья начали следить

12 марта 2013, 11:34
Установка системы видеофиксации "Паркон" на автомобили подразделения дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю начнется в первом полугодии 2013 года.

Установка системы видеофиксации «Паркон» на автомобили подразделения дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю начнется в первом полугодии 2013 года. Системы «Паркон» уже опробованы в тестовом режиме на дорогах Владивостока, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как рассказали в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей края, в администрации Владивостока совместно с УГИБДД УМВД Владивостока завершается разработка плана по дислокации дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку в краевом центре.

Уже в апреле спецавтотранспорт, оснащенный средствами видеофиксации, выйдет на дороги приморской столицы и начнет фиксацию нарушений правил парковки. Рассматривается вопрос об использовании систем и в других населенных пунктах Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#ГИБДД#Дороги Владивостока#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56