За автомобилистами Приморья начали следить

Как рассказали в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей края, в администрации Владивостока совместно с УГИБДД УМВД Владивостока завершается разработка плана по дислокации дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку в краевом центре.