Андрей БРИК: Бизнес-Премия стала событием в деловой жизни Приморья

- Бизнес-Премии, которую с 2004 года ежегодно проводят администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», есть чем гордиться. Она не просто отмечает лидеров бизнеса региона, но и отслеживает основные тенденции его развития и достижения экономики края, стимулирует укрепление деловых контактов между компаниями и более цивилизованную конкуренцию на рынке. И в этом наши цели и стремления созвучны.