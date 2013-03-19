Архиву Дальзавода – 85 лет!

Руководит небольшим коллективом Татьяна Павловна Киселева, на предприятии она с 1982 года, куда поступила после учебы в ДВПИ – инженером-конструктором в ОГТ. В 2005 году поставили ее на должность архивариуса. «Раньше я всегда с тоской смотрела на секретарей, бухгалтеров и других «бумажных» работников, но в своей нынешней деятельности поняла, что в нашем деле за каждой бумажкой – человек и мы не имеем права быть бездушными клерками…» – говорит она. С 2006 года Татьяна Павловна руководит структурным подразделением, теперь уж точно убедилась, насколько это ответственное дело – люди, их судьбы, заботы. В прошлом году по своим делам приезжал во Владивосток председатель объединения VladOpera почетный доктор искусств Петер Щварц. Он связывался с нашими архивариусами и пытался получить сведения о жизни его родных в дореволюционном Владивостоке. Поиски не принесли успеха, но «отрицательный результат – тоже результат». Гость отметил, как доброжелательно сотрудники архива относятся к заявителям, как тщательно ведут поиск документов, как ответственно обеспечивают сохранность документов.