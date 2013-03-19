Дальневосточные ученые выразили протест против всего

Хасанский район обладает самым высоким рекреационно-туристическим потенциалом в Приморском крае. Здесь находятся «Земля леопарда», заповедник «Кедровая падь», Государственный морской биосферный заповедник, просто роскошные ландшафты. В непосредственной близости с охраняемыми территориями развивается индустрия отдыха. И планы разместить в бухте Перевозной (в районе мыса Ломоносова) газоперерабатывающий завод, в случае их реализации, могут, по мнению доктора геолого-минералогических наук Бориса ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, нанести непоправимый урон территории и зарождающемуся туристическому кластеру.
Защитив несколько лет назад эту территорию от нефтяников с планами построить здесь нефтеперерабатывающий завод, ученые вынуждены вновь бить в колокола. Не случайно доклад Бориса Преображенского «Альтернативы в возможном развитии юга Приморского края» прозвучал на заседании Президиума Дальневосточного отделения РАН. С сожалением он констатировал, что срок действия долговременной экологической программы Приморского края, которая накладывала какие-то разумные ограничения на возможности развивать здесь определенные виды деятельности и производства, истек в 2005 году. Между тем, на основании этой программы принимались более-менее контролируемые решения.
– В последние годы мы видим, что возникает некий поток неконтролируемых инвесторов, которые приходят на Дальний Восток и начинают требовать для воплощения своих проектов определенные территории, приходится пытаться ставить их на место, – с горечью констатировал ученый. – Но дело в том, что не все из них хорошо контролируются…
Не развивая свой краткий тезис, что Приморскому краю категорически противопоказаны, например, атомная электростанция или алюминиевый комбинат, докладчик подробно остановился на природных особенностях Хасанского района, которые, в случае прокладки газовой трубы и строительства завода, будут серьезно нарушены. Этот район, по мнению Бориса Преображенского, одна из самых чувствительных экологических зон Приморского края. Здесь находятся «Земля леопарда», заповедник Кедровая падь, Государсвенный морской биосферный заповедник. Среднегодовые температуры в Хасанском районе выше, чем во Владивостоке. Подводные ландшафты – хорошие угодья для трепанга, здесь прекрасно нерестится сельдь. Здесь нерпа выкармливает своих детенышей.
– В бухте Экспедиции – великолепное грязевое месторождение, самое крупное на территории Российской Федерации, грязь по качеству мало отличается от грязи Мертвого моря, – говорит ученый. – Роскошные ландшафты. Здесь отдыхают каждую весну и осень миллионы перелетных птиц. И здесь должна пройти газовая труба!
В качестве альтернативного места размещения завода СПГ предложена также территория южного Приморья, но в Шкотовском районе, на берегу Уссурийского залива (полуостров Дунай, бухта Безымянная), вблизи Фокино и Большого Камня, уже имеющих определенную производственную инфраструктуру. Сравнения навигационных условий, ветровой нагрузки, ледовой обстановки двух вариантов, по мнению ученых, также демонстрируют преимущества бухты Безымянной.
– В Хасанском районе рекомендуется рекреационно-туристически кластер, а в Шкотовском районе, который сегодня уже развивается как индустриальный – нефтегазовый кластер. Нельзя лезть с разрушительной технологией в рекреационно-туристский кластер! – резюмировал ученый, сожалея о том, что чиновники, от которых зависят соответствующие решения по распоряжению угодьями и природными ресурсами, принимают их спонтанно, не посоветовавшись со специалистами из академии наук.
Впрочем, не все нашли в предложенном выступлении науку. Вопрос директор Института экономических исследований ДВО РАН Павла МИНАКИРА к докладчику так и прозвучал: «А наука в чем?». Пожалуй, не только ему в докладе не хватило конкретных цифр, расчетов, экономических выкладок по поводу каждого из альтернативных предложений. Широкой публике просто предъявили обеспокоенность. Впрочем, говоря о критериях подобных проектов, и сам ученый был неконкретен.
– Я понимаю тот трепет людей, живущих в Приморье, относительно того, что надо сохранять природу. Я правда не понимаю при этом, почему для того чтобы сохранять природу, ничего не надо делать. Есть такой способ, чтобы все осталось, как было, просто ничего не надо делать, – сказал Павел Минакер. – Мы же взрослые люди, мы должны понимать, что ни экология сама по себе, ни экономика сама по себе, ни общественное мнение само по себе на самом деле абсолютным критерием при принятии решений стратегического характера (а те решения, о которых вы говорите, газопровод, СПГ и т.д. – это решения стратегического характера в области экономики) не являются единственными критериям. Такие решения, в том числе инвестиционные, принимаются в результате очень сложного и очень деликатного комплекса оснований, положений и так далее.
Впрочем, в одном ученые были единодушны – в стремлении довести свою тревогу по поводу разворачивающегося проекта до администрации Приморского края, а также предложить власти сотрудничество в вопросах экологической экспертизы, возможной разработке новой экологической программы края.
Отвечая на поставленный вопрос о науке, Борис Преображенский заметил, что в данном случае наука заключается в позиции ученого, который отстаивает разумные решения в области природопользования, «чтобы не разрешать приезжим чудодеям с большими деньгами распоряжаться нашим ресурсом, не обращая внимания на рекомендации ученых. Надо чтобы люди, приезжающие в Приморский край, сначала его изучали, советовались с учеными. Сообща мы найдем подходящие варианты».
Вообще, доклады, прозвучавшие на заседании президиума, были, как никогда, связаны с реальной жизнью, несмотря на сложные названия. Так, в докладе «Нейрокибернетическая модель висцерального мозга, принципы и аппаратура для функционально-топической диагностики и адаптивного управления состоянием внутренних органов человека» к.б. н. представил результаты многолетних исследований в области спектрального анализа активности головного мозга. По мнению ученых, по сути дела создана принципиально новая методика диагностики внутренних органов человека на основе анализа ритмической активности, позволяющая на ранних стадиях выявлять серьезные патологии, в том числе и злокачественные опухоли, а также разработана специальная аппаратура.
Доклад д. г.-м. н. Алексея ДИДЕНКО был посвящен ходу выполнения целевой комплексной программы ДВО РАН «Современная геодинамика, активные геологические структуры и природные опасности Дальнего Востока России», а сообщение чл.-корр. РАН Григория ДОЛГИХ – выполнению аналогичной программы «Структура и динамика дальневосточных морей России и северной части Тихого океана». Конкретные исследования землетрясений, цунами, гигантских волн очень актуальны для жителей дальневосточных территорий, тем более что в последние годы природа преподносит ученым такой обильный материал.
Ирина БАРАННИК. ZRPRESS.RU, Владивосток.