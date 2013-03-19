Дальневосточные ученые выразили протест против всего

– Я понимаю тот трепет людей, живущих в Приморье, относительно того, что надо сохранять природу. Я правда не понимаю при этом, почему для того чтобы сохранять природу, ничего не надо делать. Есть такой способ, чтобы все осталось, как было, просто ничего не надо делать, – сказал Павел Минакер. – Мы же взрослые люди, мы должны понимать, что ни экология сама по себе, ни экономика сама по себе, ни общественное мнение само по себе на самом деле абсолютным критерием при принятии решений стратегического характера (а те решения, о которых вы говорите, газопровод, СПГ и т.д. – это решения стратегического характера в области экономики) не являются единственными критериям. Такие решения, в том числе инвестиционные, принимаются в результате очень сложного и очень деликатного комплекса оснований, положений и так далее.