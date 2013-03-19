Елена БАРКОВА: Приглашаем на полуфинал IX Бизнес-Премии Приморского края

А вот попадут или не попадут они в финал, зависит, в первую очередь, от 50 экспертов и всех нас, живущих в Приморье. Для этого достаточно иметь доступ к сайту DV-rating.ru или раскрыть этот номер газеты «Золотой Рог» от 19 марта, где публикуются бюллетени. А самое главное – быть неравнодушными к происходящему вокруг, и прежде всего – в родном Приморье.