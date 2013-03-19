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Елена БАРКОВА: Приглашаем на полуфинал IX Бизнес-Премии Приморского края

19 марта 2013, 18:45
Определены 75 приморских компаний, которые вправе назваться лучшими. Во всяком случае, по финансово-экономическим показателям они имеют полное право претендовать на лауреатство в IX Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2012 года.

Определены 75 приморских компаний, которые вправе назваться лучшими. Во всяком случае, по финансово-экономическим показателям они имеют полное право претендовать на лауреатство в IX Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2012 года.

А вот попадут или не попадут они в финал, зависит, в первую очередь, от 50 экспертов и всех нас, живущих в Приморье. Для этого достаточно иметь доступ к сайту DV-rating.ru или раскрыть этот номер газеты «Золотой Рог» от 19 марта, где публикуются бюллетени. А самое главное – быть неравнодушными к происходящему вокруг, и прежде всего – в родном Приморье.

Кто они, цвет приморского бизнеса? Решать вам. Голосуйте! Елена БАРКОВА, исполнительный директор IX Бизнес-Премии Приморского края.

#Новости#Знай наших!#Приморье#Бизнес
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