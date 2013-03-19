Финансовые рынки замерли в ожидании голосования по Кипру

Вчера, 18 марта: Кипр – побочные эффекты спорного налога. Российские рынки акций, как и мировые биржи, снижались накануне под давлением единого фактора – угрозы введения Кипром налога на депозиты, что создает риски массового изъятия вкладов в других странах еврозоны в свете возможности принятия аналогичных мер. Усугублению ситуации способствовали рейтинговые агентства, которые заявили, что рейтинги европейских банков могут быть снижены, что повысит стоимость заимствований для проблемных экономик. Голосование по данному вопросу было отложено до вторника, что на фоне неопределенности вызвало бегство в качество в течение дня. Кроме того, рост цен на жилье в Китае усилил опасения по поводу ужесточения фискальной и монетарной политики и, как следствие, замедления роста китайской экономики.