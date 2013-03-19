Николай СОЦКОВ: Бизнесмены должны быть драйверами регионального развития

«Группа Альянс» является многопрофильным холдингом и сегодня имеет предприятия в самых отдаленных уголках России. Но Дальний Восток всегда был особой территорией для компании. Базовая отрасль в регионе - обеспечение потребностей в нефтепродуктах дальневосточников, нужд энергетики, жилищно-хозяйственного комплекса, северного завоза и сельского хозяйства через развитые сети оптового и розничного сбыта. Модернизируя сеть АЗС, мы стараемся предложить клиенту полный комплекс услуг как в городах, так и самых отдаленных селах. При этом мы отдаем приоритет социальной миссии и взаимодействию с государственными институтами, поскольку убеждены: так мы формируем условия для развития рынка, устойчивого роста бизнеса и обустройства комфортной среды для жителей. И наше участие в Бизнес-Премии Приморского края в качестве партнера «Альянс» расценивает как содействие достижению единства между обществом, бизнесом и властью.