Ольга ДОЛГОВА: Эффективность бизнеса определяет успешность региона

– То, что Бизнес-Премия в Приморском крае проводится уже в девятый раз, говорит о многом. Прежде всего о том, что бизнес-сообщество Приморья доверяет организаторам Премии и признает ее высокий статус. Для Сбербанка - официального партнера IX Бизнес-Премии Приморского края - очень важно, что Премия из года в год задает самые высокие стандарты ведения бизнеса и формирует позитивный инвестиционный климат в регионе. И в этом наши цели совпадают с организаторами Премии. Я уверена, что именно эффективность частного сектора экономики во многом определяет эффективность государства в целом.