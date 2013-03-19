Ольга ДОЛГОВА: Эффективность бизнеса определяет успешность региона

Ольга ДОЛГОВА, управляющий Приморским отделением №8635 ОАО «Сбербанк России»:
– То, что Бизнес-Премия в Приморском крае проводится уже в девятый раз, говорит о многом. Прежде всего о том, что бизнес-сообщество Приморья доверяет организаторам Премии и признает ее высокий статус. Для Сбербанка - официального партнера IX Бизнес-Премии Приморского края - очень важно, что Премия из года в год задает самые высокие стандарты ведения бизнеса и формирует позитивный инвестиционный климат в регионе. И в этом наши цели совпадают с организаторами Премии. Я уверена, что именно эффективность частного сектора экономики во многом определяет эффективность государства в целом.
Саммит АТЭС-2012 открыл для отечественных и зарубежных инвесторов новые перспективы развития территории. Однако, чтобы эти планы стали реальностью, необходима напряженная работа всех – предпринимателей, государственных структур, финансово-кредитных организаций и СМИ. Кстати, Издательская компания «Золотой Рог» тем и известна, что ее издания профессионально рассказывают о положении дел в отраслях приморского бизнеса, дают широкий спектр мнений, инициируют принятие необходимых законодательных инициатив. Одним словом – дают объективную картину происходящего и прогноз развития ситуации.
В этом контексте идея приморской Бизнес-Премии очень органична и актуальна. Мы ее рассматриваем как неотъемлемую часть системной работы по консолидации всех участников бизнес-сообщества, которых сегодня объединяет стремление по максимуму задействовать богатый деловой потенциал Приморского края.
Как ведущий банк страны, мы очень тесно работаем с малым, средним и крупным бизнесом. Причем не только в рамках традиционных банковских услуг – кредитования, расчетно-кассового обслуживания и т.д. Одной из основных задач я вижу комплексное содействие субъектам предпринимательства на протяжении всего жизненного цикла компании. Сегодня Сбербанк реализует беспрецедентную программу «Деловая среда», направленную на создание всероссийской деловой сети для бизнеса как интерактивной интернет-площадки для обмена опытом и перспективными технологиями. Ежегодно мы проводим конкурс «Лидер малого бизнеса» для наиболее успешных предпринимателей края. А финансируя знаковые проекты модернизации Приморья – такие, как строительство моста через Золотой Рог, нового терминала в Международном аэропорту Владивостока, – мы вносим свой вклад в создание современной инфраструктуры для населения и бизнеса.
Хочу пожелать всем номинантам Премии успеха. Ведь, независимо от конечного результата, эти компании уже вписали свое имя в корпоративную историю, как минимум, Дальнего Востока, а то и всей страны! А членам Экспертного совета я желаю быть максимально объективными в своем выборе, чтобы победили самые достойные!