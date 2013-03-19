В Приморском крае городу Арсеньеву грозит наводнение

Особое внимание в ходе совещания было главному гидротехническому сооружению города – водохранилищу в верховьях реки Дачной, которое построено для снабжения населения города питьевой водой. По прогнозу Примгидромета, в этом году в крае уровень половодья ожидается выше средних многолетних значений. Это подтверждают и данные управления по делам ГОЧС администрации Арсеньевского городского округа: как сообщил начальник управления Владимир САВЧЕНКО, в начале марта высота снежного покрова на территории водохранилища составляет один метр, что на 50% выше среднегодовых значений. Специалисты рассчитали предположительный объем паводковых вод в водосборе водохранилища: он составит более 32 миллионов кубометров воды – с учетом грунтовых вод и запаса воды в снеге.