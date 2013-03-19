В Приморском крае городу Арсеньеву грозит наводнение

Предстоящему весеннему паводку было посвящено совещание, которое состоялось в администрации Арсеньевского городского округа. Вел совещание глава городского округа Александр ДРОНИН.
Особое внимание в ходе совещания было главному гидротехническому сооружению города – водохранилищу в верховьях реки Дачной, которое построено для снабжения населения города питьевой водой. По прогнозу Примгидромета, в этом году в крае уровень половодья ожидается выше средних многолетних значений. Это подтверждают и данные управления по делам ГОЧС администрации Арсеньевского городского округа: как сообщил начальник управления Владимир САВЧЕНКО, в начале марта высота снежного покрова на территории водохранилища составляет один метр, что на 50% выше среднегодовых значений. Специалисты рассчитали предположительный объем паводковых вод в водосборе водохранилища: он составит более 32 миллионов кубометров воды – с учетом грунтовых вод и запаса воды в снеге.
В случае резкого повышения температуры воздуха и интенсивного таяния снега приток воды в водохранилище может превысить сброс и привести к переполнению и неуправляемому сбросу воды. И, как следствие, - возможны подтопления дорог, подвалов, подворий, дачных участков.
Уменьшить возможные риски в период паводков – такую задачу поставил глава Арсеньевского городского округа Александр Дронин перед сотрудниками управления по делам ГОЧС, службами жизнеобеспечения города. Сегодня в Арсеньеве создана противопаводковая комиссия, работу которой возглавил первый заместитель главы Арсеньевского городского округа Валерий ГАВРИЛЕНКО. Разработаны мероприятия, направленные на уменьшения возможных рисков в период паводков. Так, на совещании было принято решение, не дожидаясь активного таяния снега, начать сброс воды из водохранилища в небольшом объеме – от 0,5 до 1,7 кубометра в секунду. Специалисты управления по делам ГОЧС администрации города уточнили районы возможного подтопления и организовали постоянный контроль за развитием паводковой ситуации.
План мероприятий разработан и специалистами водоснабжающей организации ООО «Эванс». Среди основных мероприятий – подготовка гидроузла на реке Дачной к пропуску паводковых вод и ежедневный контроль уровня воды на водохранилище. Кроме того, разработаны меры по водоснабжению населения города – на случай ухудшения качества питьевой воды во время паводка.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.