Хабаровский НПЗ строит нефтепровод-отвод от ВСТО-2

ОАО "Хабаровский НПЗ" (Хабаровск) начало второй этап строительство отвода от магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Общая протяженность трассы составляет 28 км.
Десятая часть трубы проляжет в черте города. При укладке применяется технология "микротоннелирование", которая предусматривает прокладку "трубы в трубе". Технология увеличивает безопасность объекта. Микротоннель будет находиться на глубине 10 мктров от поверхности земли.
Другая часть нефтепровода-отвода протяженностью 25,2 км пройдет по территории Хабаровского района. Подрядчики приступили к работам и на этом участке.
В рамках первого этапа реализации проекта компания ведет строительство приемо-сдаточного пункта вблизи нефтеперекачивающей станции НПС-34 магистрального нефтепровода ВСТО-2 в окрестностях села Смирновка Хабаровского района.
Завершить строительство отвода планируется к началу 2014 года.
Нефтепровод-отвод должен обеспечить в 2014 году прокачку 2 млн тонн сырья, а начиная с 2015 года - 5 млн тонн в год. В перспективе объемы предполагается увеличить до 6 млн тонн в год.
В настоящее время мощность завода составляет 4,35 млн тонн в год.
Вторая очередь ВСТО была запущена 25 декабря 2012 года. Нефтеровод ВСТО построен для транспортировки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Первая очередь системы была введена в эксплуатацию в конце декабря 2009 года. На первом этапе был построен участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) - Сковородино и нефтеналивной терминал Козьмино на побережье Тихого океана. От Сковородино до порта нефть перевозилась по железной дороге. Для второго этапа был построен участок от Сковородино до побережья Тихого океана у порта Козьмино и увеличена мощность морского терминала. Ввод ВСТО-2 в эксплуатацию позволит увеличить количество отгружаемой в Козьмино нефти в 2 раза - до 30 млн тонн в год. В перспективе планируется увеличение мощности до 50 млн тонн в год.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог".