Из Приморского края 77% экспорта рыбы и морепродуктов уходит в Китай и Республику Корея

Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-феврале 2013 года составил $119,6 млн и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 31,4%, в натуральном выражении, соответственно – 101,1 тыс. тонн (вырос на 26,7%)
В товарной структуре экспорта ведущее место занимали следующие виды продукции: рыба свежая и мороженая – $102,8 млн (86% стоимостного объема экспорта), ракообразные – 8,8 (7%), мука рыбная – $3,5 млн (3%), подводит итоги Приморскстат.
Рыба и морепродукты в январе-феврале 2013 года экспортировались в 10 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Китай – $54,4 млн (46%), Республику Корея – $36,9 млн (31%), Гонконг – $14,3 млн (12%), Виргинские о-ва (Брит) – $4,1 млн (4%), сообщил ZRPRESS.Ru Приморскстат.
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