Из Приморского края 77% экспорта рыбы и морепродуктов уходит в Китай и Республику Корея

Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-феврале 2013 года составил $119,6 млн и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 31,4%, в натуральном выражении, соответственно – 101,1 тыс. тонн (вырос на 26,7%)

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