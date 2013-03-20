На дорогах Приморского края снизилась аварийность

Как рассказали в УГИБДД России по Приморскому краю, наибольшую долю происшествий составили столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом сократилось число погибших в ДТП: 41 человек (за аналогичный период прошлого года погибло 64 человека). Число раненых на дорогах также снизилось и составило 479 человек (за аналогичный период прошлого года ранено 638 человек).