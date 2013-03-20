На рынке затишье перед очередным штормом

Рубль и евро на торгах 19 марта практически не изменились к американскому доллару.
Рисковые валюты продолжают ждать действий со стороны кипрских властей, которые должны проголосовать за правомерность дополнительного налога на депозиты и определить его величину. К текущему моменту ставки налога уже пересматриваются в сторону снижения для маленьких вкладов и в сторону увеличения для больших. ЕС разрешил Кипру самому выбирать величину ставок, а его интересует лишь чтобы Кипр смог собрать 5,8 млрд евро, используя данную меру. Между тем кипрские банки будут закрыты до четверга.
Рубль снижается к доллару на 3 копейки. При этом сегодня ни один из наиболее значимых для российской валюты факторов практически не воздействует на нее. Таким образом, нефтяные котировки, хоть и торгуются уже под своим восходящим трендом, но находятся на уровнях закрытия понедельника, как впрочем, и ставки на межбанковском рынке, которые также практически неизменны. Между тем умеренно позитивное влияние на рисковые активы сегодня должна была оказать статистика из Китая, где прямые инвестиции в страну выросли впервые за 9 месяцев и составили в феврале 8,21 млрд долларов, но эффект пока также практически нулевой.
Техническая картина пары доллар/рубль со вчерашнего дня претерпела некоторые изменения. Таким образом, пара, пробив ключевую поддержку на отметке 30,85, быстро отскочила и теперь торгуется прямиком под ней. Если в ближайшее время участникам так и не удастся преодолеть 30,85, то рубль начнет укрепляться к 30,5. В противном случае 31,1 уже не за горами.
Сопротивления: 30,85/ 31,1 / 31,5
Поддержки: 30,5/ 30,35 / 30,2
Евро теряет к доллару 0,12%. Европейская валюта продолжает находиться под давлением в связи с кипрской историей. Основной причиной здесь является риск подрыва доверия к банковскому сектору всей еврозоны. Между тем пара евро/доллар пока так и не ушла ниже своей 200-дневной скользящей средней, что является позитивным моментом и говорит о сохранении среднесрочного растущего тренда. Впрочем, риск пробоя сейчас достаточно велик и европейская валюта представляется интересной лишь для игры на небольшой отскок, которого может и не быть.
Сопротивления:1,31/ 1,315 /1,325/
Поддержки: 1,287/ 1,28/ 1,27
Драйвером для движений на валютном рынке сегодня станут новости из Кипра, а также блок макроэкономической статистики из Европы и США.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресс.
ZRPRESS.RU, Владивосток.