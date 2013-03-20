На рынке затишье перед очередным штормом

Рубль снижается к доллару на 3 копейки. При этом сегодня ни один из наиболее значимых для российской валюты факторов практически не воздействует на нее. Таким образом, нефтяные котировки, хоть и торгуются уже под своим восходящим трендом, но находятся на уровнях закрытия понедельника, как впрочем, и ставки на межбанковском рынке, которые также практически неизменны. Между тем умеренно позитивное влияние на рисковые активы сегодня должна была оказать статистика из Китая, где прямые инвестиции в страну выросли впервые за 9 месяцев и составили в феврале 8,21 млрд долларов, но эффект пока также практически нулевой.