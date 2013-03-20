Население Приморского края за два месяца съело, выпило и скурило 16 млрд рублей

В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 55%. За январь-февраль реализовано непродовольственных товаров на 20 млрд рублей (108,2% к январю 2012 г.), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 16 млрд рублей (99,9%).