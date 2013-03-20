Население Приморского края за два месяца съело, выпило и скурило 16 млрд рублей

В Приморском крае оборот розничной торговли в январе-феврале 2013 года составил 36 млрд рублей. Население Приморья израсходовало на приобретение товаров на 4 млрд рублей больше, чем за соответствующий период 2012 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 4,4%.
Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) сформировано 90% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 10%.
В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 55%. За январь-февраль реализовано непродовольственных товаров на 20 млрд рублей (108,2% к январю 2012 г.), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 16 млрд рублей (99,9%).
Объем оборота общественного питания составил 1,3 млрд рублей (к январю-февралю 2012 – 104.5%), сообщает Приморскстат.
ZRPRESS.Ru