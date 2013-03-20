В Приморском крае оптовая торговля выросла на 10,3%

В Приморском крае общий объем оборота оптовой торговли за январь-февраль 2013 года составил 67,7 млрд рублей, что в товарной массе выше объема соответствующего периода прошлого года на 10,3%.
При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли уступает участию крупных и средних организаций (34%).
С начала года крупными и средними организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» реализовано: бензина автомобильного – 47 тыс. тонн, топлива дизельного – 140, мазута топочного – 336, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) – 23, мяса, включая мясо птицы и дичи – 15, изделий колбасных – 4 тыс. тонн, кондитерских изделий – 2 тыс. тонн, масла животного – 106 тонн.
Организациями оптовой торговли и предприятиями-производителями, осуществляющими продажу алкогольной продукции для розничной торговли и общественного питания, реализовано водки и ликероводочных изделий – 200 тыс. дкл, винодельческой продукции – 70, вин шампанских и игристых – 34, коньячных напитков и коньяка – 17 тыс. дкл, сообщил ZRPRESS.Ru Приморскстат.
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