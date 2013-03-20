В Приморском крае оптовая торговля выросла на 10,3%

С начала года крупными и средними организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» реализовано: бензина автомобильного – 47 тыс. тонн, топлива дизельного – 140, мазута топочного – 336, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) – 23, мяса, включая мясо птицы и дичи – 15, изделий колбасных – 4 тыс. тонн, кондитерских изделий – 2 тыс. тонн, масла животного – 106 тонн.