В России будут создаваться детские дома нового типа

Член Совета Федерации от Приморского края Татьяна Заболотная приняла участие в семинаре-совещании «Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Основной темой семинара стала разработка «дорожной карты» для системы организаций для сирот, которая бы включала в себя разработку новой типологии детских домов. Это позволит разделить учреждения для сирот на дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, детские дома-интернаты, негосударственные «детские деревни SOS». Критерии их различия - требования к условиям жизни и воспитания детей.
Основной принцип программы реформирования детских домов – замена старых учреждений комплексом новых служб. Часть из них - места постоянного проживания детей, нуждающихся в специальном уходе, либо места временного проживания. Другие призваны помогать семьям, взявшим ребенка на воспитание, либо семьям, где есть риск разлучения детей с биологическими родителями, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
На семинаре обсуждались вопросы модернизации домов ребенка - учреждений, где воспитываются дети с момента рождения до четырехлетнего возраста. По действующему закону дом ребенка является медицинской организацией и относится к системе здравоохранения. Однако в некоторых регионах органы социальной защиты берут на себя содержание домов ребенка.
Татьяна Заболотная во время семинара провела блиц-опрос среди его участников, представляющих регионы России о том, в чьем ведении должны быть Дома ребенка. Большая часть экспертов отдала предпочтение варианту, когда Дома ребенка находятся под двойным учредительством: и системы здравоохранения и социальной защиты. Вариант ведения только соцопеки оказался на 2-м месте и меньше всего сторонников идеи, когда Дом ребенка относится лишь к системе здравоохранения.
«Проведенный опрос показал, что модернизация домов ребенка должна идти по пути создания для каждого ребенка такой среды, которая поддерживала бы его здоровье через стабильное социальное окружение. Важно не только сохранение физического здоровья, но и социальная адаптация малыша с первых дней его жизни при персональной и постоянной опеке взрослого воспитателя», - отметила Татьяна Заболотная.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.