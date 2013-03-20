В России будут создаваться детские дома нового типа

Татьяна Заболотная во время семинара провела блиц-опрос среди его участников, представляющих регионы России о том, в чьем ведении должны быть Дома ребенка. Большая часть экспертов отдала предпочтение варианту, когда Дома ребенка находятся под двойным учредительством: и системы здравоохранения и социальной защиты. Вариант ведения только соцопеки оказался на 2-м месте и меньше всего сторонников идеи, когда Дом ребенка относится лишь к системе здравоохранения.