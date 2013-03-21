Борис Кагарлицкий: Введение налога на недвижимость – это как попытка отнять жилье

А вот директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий считает, что налоговые инициативы правительства - зло. «Проблема, в частности, в том, что методика его расчета не понятна, а суммы выплат по налогу привязаны к рыночным ценам, которые постоянно меняются. И что это за рыночная цена и откуда ее будут брать – это большой вопрос. Это цена продажи квартиры в объявлении или реальная цена, по которой она продается? На это нет ответа, но известно, что риелтерские конторы склонны завышать оценки», – заявил Gudok.ru социолог. Он добавил, что расценивает налог на имущества как «инструмент произвола» и даже называл сам процесс его внедрения «начавшимся крестовым походом против российского среднего класса».