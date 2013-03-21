Минэкономразвития предлагает повысить прогноз среднегодовой цены на нефть в 2013 г. с $97 до $105

Министерство экономического развития (Минэкономразвития, МЭР) РФ предлагает повысить прогноз по среднегодовой цене на нефть марки Urals в 2013г. с 97 долл./барр. до 105 долл./барр. Об этом сообщила журналистам заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.
По ее словам, МЭР планирует к 4 апреля 2013 г. представить в Министерство финансов РФ официальное предложение по уточненному прогнозу социально-экономического развития РФ на 2013-2016гг. В настоящее время МЭР пока представил в Минфин рабочую оценку по пересмотру среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2013г. до 105 долл./барр.
Напомним, в конце февраля с.г. заместитель главы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач сообщал, что МЭР прогнозирует снижение цен на нефть, при этом в 2013г. цена нефти останется на уровне выше 100 долл. за баррель. "Нам трудно оценивать краткосрочные перспективы. Считаем, в целом баланс идет на снижение. Вряд ли будет резкое снижение, скорее всего, цены будут выше 100 долл. за баррель в этом году", - сказал замминистра.
По данным котировочных агентств Platts и Argus, средняя цена на нефть марки Urals за февраль 2013г. составила 114,45 долл./барр., что на 3,76% меньше показателя за аналогичный месяц 2012г. (118,92 долл./барр.), сообщает РБК.
ZRPRESS.RU, Владивосток.