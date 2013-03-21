Минэкономразвития предлагает повысить прогноз среднегодовой цены на нефть в 2013 г. с $97 до $105

Напомним, в конце февраля с.г. заместитель главы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач сообщал, что МЭР прогнозирует снижение цен на нефть, при этом в 2013г. цена нефти останется на уровне выше 100 долл. за баррель. "Нам трудно оценивать краткосрочные перспективы. Считаем, в целом баланс идет на снижение. Вряд ли будет резкое снижение, скорее всего, цены будут выше 100 долл. за баррель в этом году", - сказал замминистра.