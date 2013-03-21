Минздрав России начинает бороться с "вредным" тайским массажем

В беседе с изданием создатель школы массажа при Московской медицинской академии имени Сеченова Валерий Фокин отмечает, что рынок тайского массажа в России является непрофессиональным, поскольку отсутствуют школы для подготовки специалистов. Вместе с тем, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский сообщил, что за годы работы организации заявлений от пострадавших от некачественного массажа к ним не поступало. Введение лицензий, по мнению Саверского, не повлияет на рынок массажных салонов, если не будут организованы проверки качества оказания услуг.