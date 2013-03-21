Рынок медстрахования в России практически исчерпал потенциал роста

Объем рынка ДМС (без учета страхования выезжающих за рубеж) за 2012 год составил 101,5 млрд рублей (на 8,8% выше значения 2011 года). Здесь рост почти целиком основан на инфляции, отметил глава рейтингового агентства. Все крупные клиенты уже несколько лет покупают страховые полисы для своих сотрудников, а в сфере среднего и малого бизнеса такая практика до сих пор является скорее исключением.