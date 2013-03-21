Северное Приморье: предложение на рынке жилья превышает спрос

Директор арсеньевского ООО «Ваш Дом» Александра КЛИМОВА отметила заметное оживление местного рынка жилья. Кроме купли-продажи недвижимости, агентство оказывает услуги по сопровождению сделок, подбору вариантов по обмену, купле-продаже, выводу из жилого фонда. Стоимость жилья – на уровне декабрьских цен. Двушка новой планировки в центре – от 1,7 млн до 2,2 млн руб. Спрос – на 1-2 комнатные квартиры. Ипотека в моде. Чаще берут ипотечные кредиты в «Сбербанке». На рынке попадаются сертификаты от ветеранов и инвалидов ВОв. Дома в Арсеньеве самой разной стоимости - от 1 млн руб. и выше. В Арсеньеве, как и на северах, почти ничего не строится из нового жилья. Но недавно сдан в эксплуатацию трехэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья. В городе работают 5 агентств по продаже недвижимости, всем работы хватает.