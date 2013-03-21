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Северное Приморье: предложение на рынке жилья превышает спрос

21 марта 2013, 15:24
В отличие от "мертвого сезона" в Дальнегорске, риелторам в Арсеньеве работы хватает.

На рынке жилья Дальнегорска – практически "мертвый сезон", несмотря на весну: продаж недвижимости много, а покупают мало, спроса нет из-за неплатежеспособности населения.

Как сообщила директор дальнегорского агентства ИП « 100 квадратов» Наталья ПАЛАМАРЧУК, недвижимость подорожала 2 года назад от 300 до 500 тыс. руб. за квартиру, последние 2 года цены растут незначительно. С начала этого года жилье подорожало процентов на 10. Цены на квадратный метр – от 13 до 15 тыс. руб. Двухкомнатная квартира новой планировки в центре Дальнегорска стоит от 900 тыс. руб. до 1,5 млн руб., если альтернативное отопление, квартира дороже на 200-300 тыс. руб. Дома продают за 1,5-2,5 млн , есть по 500-600 тыс. – это без удобств. Все зависит от состояния дома, расположения, наличия удобств. Берут жилье под материнский капитал, ипотеку брать не хотят: никто не хочет рисковать.

Риэлторы ООО «Дальнегорская недвижимость» подтвердили, что в Дальнегорске чаще продают жилье, чем покупают. Спрос больше на квартиры. Важный фактор – наличие на рынке жилья сертификатов: на материнский капитал, для сирот, для переселенцев с северов.

Директор арсеньевского ООО «Ваш Дом» Александра КЛИМОВА отметила заметное оживление местного рынка жилья. Кроме купли-продажи недвижимости, агентство оказывает услуги по сопровождению сделок, подбору вариантов по обмену, купле-продаже, выводу из жилого фонда. Стоимость жилья – на уровне декабрьских цен. Двушка новой планировки в центре – от 1,7 млн до 2,2 млн руб. Спрос – на 1-2 комнатные квартиры. Ипотека в моде. Чаще берут ипотечные кредиты в «Сбербанке». На рынке попадаются сертификаты от ветеранов и инвалидов ВОв. Дома в Арсеньеве самой разной стоимости - от 1 млн руб. и выше. В Арсеньеве, как и на северах, почти ничего не строится из нового жилья. Но недавно сдан в эксплуатацию трехэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья. В городе работают 5 агентств по продаже недвижимости, всем работы хватает.

В Кавалерово в отличие от Арсеньева не осталось ни одного агентства по продаже недвижимости. Действует лишь отдел Росреестра по регистрации сделок. Покупатели и продавцы находят друг друга по объявлениям в газетах. Двушка новой планировки в центре Кавалерово стоит 1,5 млн руб. Дома дороже. От 1,5 млн руб. и выше. Цены на жилье три года назад подняли сертификаты - ветеранам войны на 1,5 млн руб., сиротам на 700-800 тыс.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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