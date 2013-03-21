Три четверти россиян, декларирующих свой доход, делают это ради налогового вычета

Форма декларации в этом году, как известно, не изменилась. «Она и так уже упрощена настолько, насколько это возможно», - заметил по этому поводу Дмитрий Григоренко. Тем не менее, по его словам, в ближайшее время ФНС готова будет принимать предложения от граждан и общественных организаций по поводу того, что еще можно изменить в декларации для большего удобства налогоплательщиков.