ЦБ должен прекратить изымать средства у частных банков, если бюджет может обойтись без этого

Действия Центробанка в последние годы привели к значительному удорожанию заемных средств на финансовом рынке. Об этом в ходе круглого стола «Инвестиции, кредиты и инфраструктура: ключевые элементы предпринимательской среды», прошедшего в рамках Недели российского бизнеса, заявил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев. «Мы много говорим о ставке рефинансирования ЦБ, - заметил Аксаков. - Она у нас действительно выше, чем в США, Германии, Японии, Сингапуре. Причем там ставка рефинансирования ниже уровня инфляции в разы, а у нас, наоборот, на 1-2 пункта выше (8,25%). Но ставка рефинансирования имеет все-таки индикативное значение, реально средства выдаются по операциям РЕПО и иным инструментам Центробанка. И средняя ставка, по которой деньги выдаются кредитным организациям, чуть ниже - 6,5%. Кстати, в Центробанке говорят (и это справедливо), что надо сопоставлять себя со странами БРИКС, в которых ставка рефинансирования сопоставима с инфляцией. От этого, правда, не легче, и ситуацию все равно надо менять». «Надо найти где-то дешевые и длинные ресурсы. Дешевые ресурсы на рынке сейчас вряд ли можно получить, - считает глава Ассоциации «Россия», - главным источником остаются вклады населения (30% в общей структуре), а они сегодня дорогие. Из-за действий наших финансовых властей деньги вообще стали дороже по сравнению с 2010 годом. В прошлом году, например, Минфин, имея бездефицитный бюджет, занял на рынке 1,5 трлн рублей и создал тем самым дефицит ликвидности. Часть изъятых денег была размещена в госбанках, после чего они стали для реального сектора в 6,5 раза дороже. Чтобы отбить высокие проценты, которые приходится платить вкладчикам и Центробанку при операциях РЕПО, кредитным организациям пришлось сделать упор на розничное кредитование в ущерб корпоративному». «Задача номер один сегодня, как мы считаем - прекратить практику изъятия (занимания) денег на внутреннем рынке, если для этого нет объективных причин, - подчеркнул Анатолий Аксаков. - Если бюджет имеет возможность обойтись без такой меры (а он ее имеет)». Кроме этого, Ассоциация региональных банков предлагает законодательно увеличить сроки рефинансирования кредитных организаций до трех лет, если под эти средства предоставляется хорошее обеспечение. Помимо этого, следовало бы расширить круг банков, имеющих доступ к средствам ЦБ. Для начала можно было бы сделать это за счет снижения требований по размеру капитала, а в дальнейшем - постепенного снижения требований к рейтингам банков. «Если снизить требования по рейтингу кредитных организаций хотя бы на 1 пункт, то до 100 банков могли бы получить доступ к рефинансированию, - заметил Анатолий Аксаков. - Это не означает, что банки завтра же пошли бы в ЦБ требовать эти деньги. Это значит, что если вдруг заемщик начал задерживать платежи, банк мог бы закрыть временный кассовый разрыв через рефинансирование».