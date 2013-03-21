У жителей Дальнего Востока есть возможность пожаловаться на свое хозяйство сразу в министерство

Проект «Открытое министерство» Минвостокразвития России становится хорошим инструментом взаимодействия исполнительной власти и населения.
Широкий общественный резонанс получил опрос, касающийся качества предоставления медицинских услуг в регионах Дальнего Востока.
Наибольшее число обращений в Министерство поступило из Еврейской автономной области. Тревогу жителей области вызывает в первую очередь нехватка медицинского персонала в больницах и поликлиниках области, отток специалистов в другие регионы, недоступность медуслуг в отдаленных населенных пунктах.
Также поступили личные обращения с просьбой оказать помощь в обследовании и лечении. По одному из них при содействии Минвостокразвития России принято решение об оказании постоянной специализированной медицинской помощи в медучреждениях города Хабаровска молодой женщине, страдающей тяжелым хроническим заболеванием.
Соглашения об оказании жителям ЕАО плановой специализированной медицинской помощи областное Правительство планирует заключить и с другими субъектами РФ в ДФО.
В настоящее время на сайте «Открытое министерство» http://open.minvostokrazvitia.ru/ открыта дискуссия на тему предоставления услуг ЖКХ.
ZRPRESS.RU, Владивосток.