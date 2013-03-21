У жителей Дальнего Востока есть возможность пожаловаться на свое хозяйство сразу в министерство

Также поступили личные обращения с просьбой оказать помощь в обследовании и лечении. По одному из них при содействии Минвостокразвития России принято решение об оказании постоянной специализированной медицинской помощи в медучреждениях города Хабаровска молодой женщине, страдающей тяжелым хроническим заболеванием.