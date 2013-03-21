zr.media
ГлавноеВсе новости

У жителей Дальнего Востока есть возможность пожаловаться на свое хозяйство сразу в министерство

21 марта 2013, 17:03
На сайте "Открытое министерство" Минвостокразвития России открыта дискуссия на тему предоставления услуг ЖКХ.
Сюжет
ЖКХ

Проект «Открытое министерство» Минвостокразвития России становится хорошим инструментом взаимодействия исполнительной власти и населения.

Широкий общественный резонанс получил опрос, касающийся качества предоставления медицинских услуг в регионах Дальнего Востока.

Наибольшее число обращений в Министерство поступило из Еврейской автономной области. Тревогу жителей области вызывает в первую очередь нехватка медицинского персонала в больницах и поликлиниках области, отток специалистов в другие регионы, недоступность медуслуг в отдаленных населенных пунктах.

Также поступили личные обращения с просьбой оказать помощь в обследовании и лечении. По одному из них при содействии Минвостокразвития России принято решение об оказании постоянной специализированной медицинской помощи в медучреждениях города Хабаровска молодой женщине, страдающей тяжелым хроническим заболеванием.

Соглашения об оказании жителям ЕАО плановой специализированной медицинской помощи областное Правительство планирует заключить и с другими субъектами РФ в ДФО.

В настоящее время на сайте «Открытое министерство» http://open.minvostokrazvitia.ru/ открыта дискуссия на тему предоставления услуг ЖКХ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Интернет#ЖКХ#Рынок нефтесервисных услуг#Минвостокразвития#Счета за коммунальные услуги#Медицина#Центр научных исследований, проектирования геологии ископаемого сырья#Услуги промышленных альпинистов#Изоляция интернета#Департамент ЖКХ#МКУ «Служба муниципального хозяйства в ЖКХ»#Исследования#Тарифы ЖКХ#Услуга трезвый водитель в Москве#Дальний Восток#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56